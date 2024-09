A Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar 11. alkalommal vett részt a Balatoni Csillagösvény Missziós Körúton, a csillagösvény egyik helyszínén, Balatonalmádiban, közölte Töltési Erzsébet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntese, a program egyik állandó résztvevője.

Balatonalmádi káptalanfüredi városrészén lévő Angyalos Boldogasszony kápolnában Böjte Csaba ferences szerzetes lelkigyakorlatot tartott, majd este szentmisét mutatott be a Kodály Zoltán kórus zenei szolgálatával. Töltési Erzsébet felidézte, az erdélyi Szovátán Nagy Éva Vera és Czakó Gabriella iskolanővérek hozták létre a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kart. Meggyőződésük szerint a közös éneklés komoly pedagógiai segédeszköz: a gyerekeket önuralomra, fegyelemre, igényességre tanítja. Az említett nővérek sok évvel ezelőtt kaptak egy telket az egyháztól Szovátán, de nem volt pénz, hogy építsenek rá házat a kórusnak, ezért adományokat gyűjtöttek, például a balatoni csillagösvény helyszínein is. Elhatározták ugyanis, hogy énekből, imából, jókedvből fészket raknak, illetve házat építenek a kórusnak. Önkéntesek szervezték meg, hogy a gyermekek a Balaton partjára, többek között Balatonalmádiba is elmenjenek.

Töltési Erzsébet arról is beszélt, hogy a Balatoni Csillagösvény Missziós Körút minden évben felölel valamilyen témát. Idén ez Szent Ferenc volt, az ismert személyiség ruhájának egy darabját mint féltve őrzött ereklyét hozták el a stigmatizációja 800. évfordulója alkalmával. (A vallásban a stigmatizáció a Krisztus sebeire hasonlító sebhelyek megjelenését jelenti valakin.) Közismert történet Szent Ferencről, hogy miközben egy erdőn akart átmenni, rablók megverték, de pénzt nem találtak nála. Aztán mikor a rablókra rossz idő járt, bekopogtak a ferences kolostor ajtaján ennivalóért. A kapus elzavarta őket, de Ferenc utánuk ment, és enni adott nekik. Erzsébet szerint ez a szép legenda ma is érvényes, ugyanis nem elítélni kell a másikat bármiért is, hanem párbeszédet kezdeményezni, békét kötni vele. A rablók közül három megtért, és ott maradt a kolostorban imádkozni és jót tenni másokkal.