A tavaly nagy sikert aratott rendezvény délelőtt 9 órakor vadpörköltfőző versennyel veszi kezdetét, az elkészült ételeket 12 órától zsűri értékeli. A színpadi programokat a Bakony Vadászkürt Egylet, a Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes, az MH Légierő Zenekara és a Pápai Musical Stúdió fellépése színesíti. A családi nap 18 órától DJ Tompa Péter bulijával zárul.

A tavalyi gasztronapon a legfinomabb vadételt a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet csapata készítette

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg, Ismerd meg, főzd meg, edd meg címmel 10 órától közös főzés lesz a gyerekekkel, déltől a Bakonyerdő Zrt. erdei iskolájának foglalkozása szórakoztatja a piciket, de lesz íjászat, légvár és kézműves-foglalkozás is, a szervezők egészségponttal is várják az érdeklődőket, sőt a Magyar Honvédség is kitelepül az alkalomra.

Az esemény fővédnöke Takács Szabolcs főispán, aki 2023-ban úgy fogalmazott, a családi nap egyik célkitűzése, hogy ápolják az emberi kapcsolatokat, újakat kössenek, emellett szeretnék a felelős, tudatos vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságát növelni. A II. Bakony Vad-, Gasztro- és Családi Nap helyszíne a játszótér melletti terület lesz, ahova mindenkit szeretettel várnak.