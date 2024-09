A közel 100 kilencedikes széchenyis, technikumba jelentkezett kilencedik osztályos tanulója népesítette be az iskola tornatermét a napokban. Az intézményben hagyománya van a Gólya-napnak, amelyre a júniusi beiratkozáskor kaptak meghívót az érintett fiatalok, hogy játékos formában ismerkedjenek meg az intézménnyel, leendő osztályfőnökeikkel, osztálytársaikkal.

Gólya-napon ismerkedtek a diákok az iskolával

Fotó: iskola

A leendő tanulóknak a diákönkormányzat tagjai mutatták be az iskolát és köszöntötte őket az intézmény igazgatója Fekete Lajos. Kérte, hogy a nap elsősorban a vidámságról szóljon, hiszen szeptembertől már komoly munka következik a kilencedikesek számára is.

A Gólya-nap során különböző ismerkedési és csapatépítő játékok mellett sportversenyek, vetélkedők színesítették a programot. A jó hangulatban eltelt napon barátságok szövődtek és a szükséges helyismeretre is szert tettek a tanulók.