Az Energiaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázaton 218 önkormányzat, civil és gazdálkodó szervezet nyert el támogatást és valósíthat meg a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékok felszámolását célzó programot, illetve az illegális hulladéklerakás megelőzését szolgáló beruházást.

A szemétszedéshez az eső ellenére is sokan csatlakoztak

Fotó: Haraszti Gábor

A nyárádi önkormányzat is sikeres pályázatot nyújtott be, melynek köszönhetően két napon keresztül szedték a szemetet a falut Mihályházával összekötő úton. A szemétszedés során autógumikat, építési törmeléket, vasalót, ágymatracokat, bőröndöket, kismotort és autóalkatrészeket is találtak az önkéntesek.

– Szörnyű, miket lehet találni a határokban, az út mentén, nemcsak Nyárádon vagy Mihályházán, hanem más településeken is – fogalmazott Kovács Zoltán, aki rendszeresen csatlakozik az ilyen akciókhoz, hiszen szedett már szemetet Pápán, Nosztoriban vagy épp a 8-as út mellett is. – Ráadásul amit ide kihordtak és mi összeszedtünk, ingyen leadható lenne a hulladékudvarban, még csak többet sem kellene autózni. Úgy gondolom, a környezettudatos nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni, mert egyszer csak bele fogunk fulladni a szemétbe. Az ilyen szemétgyűjtés mutat rá arra, hogy milyen rendetlenek, felelőtlenek egyes emberek – húzta alá a képviselő.

Egy kismotor is előkerült az árokból

Fotó: Haraszti Gábor

Kamerákat telepítenek

Pajak Károly, Nyárád polgármestere kiemelte, az a tapasztalatuk, hogy ahol egyszer már elindult az illegális hulladék lerakása, ott a felszámolás után is nagyon hamar folytatódik, ezt megelőzendő ezen a területen kamerákat fognak felszerelni.

– Sajnos ezen az útszakaszon rendszeres a szemétlerakás – mondta a nyárádi polgármester. – Örülök ennek az összefogásnak, közel 50-en szedtük a hulladékot, nyárádiak, mihályháziak közösen. Évente két-három alkalommal hirdetünk szemétszedést, mivel sajnos az a tapasztalatunk, hogy nagyon elszaporodott az illegális szemétlerakás. Mindent megteszünk, hogy ezt megelőzzük, bár kissé szélmalomharcnak tűnik – mondta a község vezetője.