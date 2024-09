Mint írják, a völgyhidak felújításánál a munkák egyes fázisait hátráltatta a nyári tartós hőség, valamint a második hídszerkezet beemelésekor az esős, szeles időjárás. Ennek következtében – az eredetileg október 6-ig tervezett vágányzár – mintegy három nappal hosszabb ideig tart. Október 10-én hajnalig a szakemberek befejezik a hidak környezetében a vágányépítést és a kapcsolódó utómunkákat.

Mivel október 7-től 9-ig Győrszabadhegynél is pályakarbantartást végeznek, ezért a Győr-Veszprém vonal teljes szakaszán buszok helyettesítik a vonatokat. Néhány hajnali vonat helyett 10-én is buszok szállítják az utasokat. Ezzel egy időben a Győr—Celldömölk vonal Győr és Győrszabadhegy közötti szakaszán is pótlóbuszok járnak majd.

A Győr-Veszprém vonalon október 6-ig pályafelújítás miatt változott a közlekedési rend, a vonatok menetrendjéhez igazodva Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek. A vágányzári munkálatok meghosszabbítása miatt október 7-től 10-én kora reggelig a teljes vonalon, Győr és Veszprém között közlekednek pótlóbuszok.