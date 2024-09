Sétáltál már egy kicsi falu határában szeptemberi estéken a szarvasbőgést hallgatva? Ha igen, akkor tudod, milyen varázslatos. Ha nem, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld! Nincs is annál borzongatóbb élmény, mint meghallani az első bikát. Gyere velünk szeptemberben – illetve amíg a bőgés tart – Bakonynánára! Mesélünk neked a Bakonyról, a szarvasokról és arról, hogy miért zeng tőlük ilyenkor az erdő. Megnézzük a csillagokat és talán még hullócsillagot is látunk. Hozz magaddal egy pikniktakarót vagy kispárnát, hogy kényelmesen hallgathasd a bikák esti koncertjét, valamint érdemes egy zseblámpát is berakni a zsebedbe. A macskabaglyok nászidőszaka is ilyenkor zajlik és ha szerencsénk van, akkor a malom mellett, az erdőszélen meghallhatjuk az ő éneküket is. A régi kovácsműhelyben sajtokat találsz a piknikezéshez szombaton – így hív túrázásra Bakonynánára a Szelfi Off Túrák csoport.

A szeptember esti magas-bakonyi séták közben hallhatjuk a szarvasok és a baglyok nászkoncertjét

Forrás: Szelfi Off Túrák

Szarvasok és macskabaglyok esti nászkoncertje

A Szelfi Off Túrák csoport szarvasbőgéstúrát szervez szeptember 6-án, pénteken 19 és 21 óra között, és utána az első őszi hónapban minden pénteken és szombaton este, ameddig a szarvasbőgés tart. A találkozó mindig Bakonynánán lesz, a Petőfi utca végén. Előzetes jelentkezés szükséges.