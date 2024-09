Az idős nő ma is kiváló szellemi képességeknek örvend. Szerető család veszi körül: két fia, három unokája és öt dédunokája van.

Fotó: önkormányzat

A balatonfűzfői Nitrokémiánál dolgozott, 43 év után onnan ment nyugdíjba. Ma is szívesen készít süteményeket, a tévében is megnézi kedvenc sorozatait. Memóriája ma is kitűnő, mindenre pontosan emlékszik. A hosszú élet titkáról azt mondta, a sok munka és a lelki béke a legfontosabb.