Szalczer Lajos, Zirc szülötte, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szemészeti osztályának osztályvezető főorvosa szemészeti-gyógyítási újításai által hazai és nemzetközi hírnévre tett szert. Magyarországon az elsők között vezette be a szürkehályog-műtéteknél a műlencse-implantációt, és osztályán áttértek a legkorszerűbb lencseeltávolítási módszerre. Az évek során már több mint negyvenötezer szürkehályog-műtétet végeztek el a főorvos által vezetett osztályon. Soha nem felejtette el, hogy honnan indult, ezt bizonyítja, hogy az általa alkalmazott varrástechnikának „zirci keresztszemes” lett a neve. Nemcsak gyógyítómunkájáért, hanem a humánumáért is szeretik a betegek, és példaként állítható a többi orvos elé is.

A kitüntetett Pék László, Szalczer Lajos és a Horváth család

Fotó: Kelemen Gábor

Pék László, a város egykori főkertésze, az idén ötvenéves helyi nyugdíjasklub vezetője rendezvények hosszú sorát, közösségek működését segítette és segíti a mai napig önzetlenül, jótékonysága Zirc magyar ajkú testvértelepüléseire is eljutott. Önkormányzati képviselőként a tiszteletdíjából például fellépőruhát vásárolt a városi kórusnak. Több kezdeményezés is fűződik a nevéhez, ilyen a Mindenki karácsonya elnevezésű program, de említhetnénk a Virágos Zircért versenyt is, melyet sok éven át szervezett. Amatőr képzőművész, akinek az alkotásait hazánkban és Európa több városában is kiállították. Emellett verseket is ír, a szülővárosa iránti szeretete, elkötelezettsége pedig messze földön híres.

Lokálpatriotizmusát Horváth István Jánosnak, a hazai és nemzetközi szinten is elismert Vezir-Hús Coop Kft. alapító-ügyvezetőjének sem kell bemutatni. Ő saját cége termékeivel támogat minden nemes ügyet, segíti értékteremtő programok megvalósítását. Egész családja aktívan részt vesz Zirc közösségi, kulturális, civil életében, az elismerés így hát nemcsak neki, hanem feleségének, Stenger Katalinnak, lányának, Ujvári Ivettnek, vejének, Ujvári László Lehelnek, fiának, a zirci húsüzem élén a stafétabotot átvenni készülő ifj. Horváth Istvánnak és menyének, Horváth Henriettának is szól, a városért végzett kiemelkedően hasznos munkájukat együttesen ismerte el az önkormányzat a díjjal.