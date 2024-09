Indokolatlan lassúság, veszélyes előzés, kanyarodás - többek között ezek bosszantják az autósokat, derül ki a kommentekből a veol.hu közösségi oldalán feltett kérdésünkre.

Sok gyakori jelenség, be nem tartott közlekedési szabály többeket zavar. S hogy melyek ezek? Íme:

Ha a sofőr lassan halad

"Azt, ha 90-es táblánál 60-nal közlekednek."

"Szabálytalan, és az utóbbi időben büntettek is érte pár embert a rendőrök, mert lassú vezetésnek és a forgalom fenntartásának minősül, ami szabálysértés."

"Hát akkor ritkán futhatsz bele, mert – szerintem – nem sok helyen van 90-es tábla."

"Autópályán belső sávban “tepernek” 100-al… “kisautóval”, és nem megy le."

Ha a vezető gyorsan hajt

"A gyorshajtás, erőszakos előzések."

Előzések

"A szabálytalan előzést."

"Mikor az autóúton előzöm a kamiont, szembe jön egy eltévedt öngyilkos jelölt! Ritka, de sajnos előfordulhat"

"Vasúti átjáróban előzni."

Behajtás a körforgalomba

"A körforgalmi közlekedést, sok az idióta, csak körülnézés nélkül behajtanak."

Kanyarodás

"Amikor valaki indexel és nem kanyarodik , vagy amikor nem indexel és kanyarodik."

Nem az útra figyelnek

"Sok van...a vezetés közbeni telefonnyomkodás...min. 500 ezres bírságot szabnék ki!!!"

Alkoholfogyasztás

"Ittas vezetés."

"Ha valaki telefonozik és ittasan vezet😡azonnal és örökre elvenni a jogsiját."

Követési távolság

"Követési távolság nem betartása, irányváltoztatás nem jelzése, az elsőbbség nem megadása."

"A követési távolság be nem tartását!☝️ Borzalmas, mikor az ember autójának hátuljába állnak bele és rettegés egy hirtelen fékezés, mert azontúl, hogy összetörik az autó, amiért sokat dolgozik valaki, a gyerekei ülnek hátul és ők sérülhetnek!"

Sok a veszélyes helyzet az utakon

A büntetőfékezés is szerepelt a válaszok között, s voltak, akik több közlekedési szituációt is említettek.

"Ha nem tartják a sávjukat, főleg kanyarodáskor, a felelőtlen előzést."

"1.Ha a kanyar ívét nem tudják tartani és áttérnek a szembejövő sávjába. 2. 2x2 sávos úton nem figyel a belső sáv forgalmára+1. pont. 3. Balra kis ívben kanyarodik úgy, mintha nem is feltételezné azt, hogy azon az úton, amire kanyarodik, szemből más jármű is érkezhet.

4. Indokolatlan lassú haladás. (Ha félsz autóval közlekedni, de úgy gondolod, Te 70-el minden hová eljutsz, menj busszal 😀, de ne tartsd fel a forgalmat)"

"Az 1, 4, dettó kiakaszt vagy kiakasztott, most már csak az egyestől vagyok ki nagyon, egyszerűen nem tudnak vezetni. Kamionos meg buszos már mindenki, nem képesek kifordulni a sávjukba. Minap Renault Clióval félig bejött velem szembe a néni, ha nem fékezek, nekem jön. Ezeket miért nem piszkálják? Nem tudnak vezetni!"