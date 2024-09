Rendhagyó módon nyitotta meg a szokásos olaszfalui krumpliszüreti fesztivált Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Úgy vélte, jó alkalom ez arra, hogy a falu eddigi vezetőjéről, Boriszné Hanich Editről beszéljen, aki 17 év polgármesterség után nem indult újra a helyhatósági választásokon. A honatya szavai szerint vele sok mindent megvalósíthattak a helyiek, amit korábban nem, mégis azt hangsúlyozta, hogy ha őt méltatjuk, akkor nemcsak a település infrastrukturális fejlődésére kell gondolnunk, hanem a szívére, amivel szintén a helyieket szolgálta. Sikerét bizonyítja, hogy nemrégiben rangos állami kitüntetést kapott, a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át. A helybeliek énekkel is köszöntötték őt. A régi, jelenlegi faluvezető pedig átadta a település kulcsát és jelképes bélyegzőjét utódjának, Törökné Ringl Krisztinának, aki október 1-jétől látja el a polgármesteri tisztséget. Boriszné elmondta, hogy leginkább férjének tartozik köszönettel, negyven éve együtt vannak, és soha nem veszekedtek máson, csak a falu dolgain. Azt szintén megemlítette, hogy 17 év alatt öt országgyűlési képviselővel és öt plébánossal dolgozott együtt.

Boriszné Hanich Edit átadta a falu kulcsát Törökné Ringl Krisztinának, ugyanis a mostani polgármester nem indult a legutóbbi választáson

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Boriszné Hanich Editnek kicsordultak a könnyei, mikor a fesztivál minden résztvevőjének jó szórakozást kívánt. S bizony lehetett válogatni a programok között, például a helyi civil szervezetek pálinkamustrát tartottak, és az elszármazottak találkozóját is megszervezték – ezekről külön írunk. Természetesen a krumplis gombóc gyorsan fogyott, mert más ez a gombóc, mint a többi, más, mint azok, amik máshol készülnek, és számos módon fogyasztható, tálalható. Ennek részleteiről akkor írtunk, amikor meglestük az előkészületeket és dokumentáltuk a fesztiválvendégeknek szánt 860 gombóc elkészítését.

Reider Károlyné, Magdi a szüleitől tanulta az olaszfalui krumpligombóc készítését, ma is szívesen megfőzi, unokái is szeretik

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Egy helybeli asszony, Reider Károlyné, Magdi elmondta nekünk, miért szeretik a falujában élők annyira a krumpligombócot. Elsősorban azért, mert megszokták ezt a hagyományos ízt. Régóta ez náluk a pénteki menü, és akárcsak egy ünnepi finomságból, mindig nagy adagot készítenek belőle, hogy másnapra is maradjon. Magdi még a szüleitől tanulta az olaszfalui krumpligombóc készítését, ma is szívesen megfőzi, unokái is szeretik.