Mehet a szekrény mélyére a strandcucc, kukába az „épp csak egy picit ereszt, ezen a nyáron még jó lesz” gumimatrac. Ki emlékszik már, hogy hol porosodik az esernyő, és a farmerdzseki is összegyűrődött a szekrényben, bár annak semmi sem árt. Lesz újra parkolóhely a városban, ahogy pár napja már a törülközőnek is van a strandon, legfeljebb a vénasszonyok nyara kecsegtet még egy kis melengető napfénnyel. Aztán persze kiderül, hogy a gyerekek kinőtték a bakancsot, a kabátról ne is beszéljünk, a csizma sarka meg éppen letörni készül. Ma fellélegzünk, holnap meg sóhajtunk, hogy mostantól megint fél éven át várhatjuk újra a tavaszt, majd a nyarat.