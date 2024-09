A Jutasi Futókör építése 2022. augusztusában kezdődött, és tavaly júniusban a sportolni vágyók birtokba is vehették. Akkor a kereszteződéseknél elhasználódott járdát is megújították és felfestésekkel jelezték a futókör nyomvonalát.

A Jutasi Futókört több helyen újrafestették

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

A közel 700 millió forintos beruházás 11 hónap alatt valósult meg és nem sokkal van lemaradva az ország leghosszabb futókörét, ami a Margit-szigeten található, és 5350 méter hosszú.

Müller Mihályt, a veszprémi önkormányzat sajtószóvivőjét olvasónk kérdéseivel kerestük meg, aki azt kérdezte: az önkormányzat a tavaly átadott Jutasi Futókörre figyel-e? A festés itt-ott már kopott, és sok helyen koszos a pálya. Lehetne ezeket orvosolni?

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

"Most folyik a garanciális ellenőrzés. Van olyan rész, amit már újra is festettek. Ezen a héten lesz újabb bejárás", válaszolta a szóvívő, amit fotóink is megerősítenek, ugyanis mi is bejártuk egy részét.