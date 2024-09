A bakonyi kolbászos burgonyagombóc-leves tipikus sváb étel, s mint az ilyenekben, ebben is „mindent fogtak" őseink. A leves például a krumpli főzőlevében készülhet, így jobb ízű is lesz. Az eredeti receptbe pedig Kakukkfű tanár úr csempészett bele a répákon kívül más zöldségeket, és persze szokása szerint kakukkfüvet és gombát. Somogyi Tamás a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának vendéglátás-oktatója Zircen. Nagyszülei bakonyoszlopi származásúak, így arra szavaznak, hogy a főtt krumpliból készült gombóc az igazi. Ebbe a levesbe is ilyen került. Viszont a megtisztított, felkockázott, megfőzött burgonyát nem krumplinyomóval passzírozta Tamás, hanem krumplitörővel rusztikusabbra, darabosabbra törte.

A bakonyi kolbászos burgonyagombóc-leves tipikus sváb étel, Somogyi Tamás mesterszakács egy kicsit felturbózva, kakukkfűvel, gombával készítette el

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A krumplihéjat sem kell kidobni, alapléfőzéshez felhasználható. A sváboknál nincs nyersanyagpazarlás.

A leveskészítés menete

A bakonyi kolbászos burgonyagombóc-leves készítését a kolbász felkarikázásával és a szalonna csíkokra vágásával kezdhetjük. A szalonnabőr is bekerülhet a levesbe. A hagymát megpucoljuk, apróra kockázzuk. A nagyobb darabok mehetnek majd a zöldségekkel együtt az alaplébe, a kisebbek kellenek a lepirításhoz. A zöldségeket szintén előkészíthetjük, a sárga- és a fehérrépát meghámozzuk, daraboljuk, a zöldpaprikát, a paradicsomot, a karalábét, a zellert és a gombát hasonlóképp.

A kolbászt és szalonnát magában lepirítjuk, amikor kiengedi a zsírját, akkor a zsiradékból kivesszük a felkarikázott, felcsíkozott darabokat. Ebben a zsírban indítjuk el a levest, pirítjuk le a hagymát, a zöldpaprikát és a paradicsomot. Mint egy pörköltalapnál. Krémessé szétsül így a hagyma, a paprika, a paradicsom. Utána tesszük hozzá a zöldségeket, a karalábé levelét is felkockázva, és pár percig pirítjuk őket a fűszerekkel együtt. Sóval, kakukkfűvel, tört tarka borssal és füstölt fűszerpaprikával, ami kolbászillatú. Ezután visszatehetjük fazekunkba a kolbászt és a szalonnát, s a krumpli főzőlevével felönthetjük az összetevőket.

Gombócformázás

A megfőtt, összetört burgonyához sót, őrölt borsot, lisztet, tojást adunk ízlés szerint. Kakukkfű tanár úr szerint ezt érezni kell, de körülbelül 25 deka liszthez jön ugyanennyi burgonya és egy tojás. Ezeket kézzel tálban összegyúrjuk, vizes kézzel galamb- vagy fürjtojásnyi gombócokat formázunk. Amikor a zöldség már csaknem megpuhult, akkor tesszük bele a gombócokat az ilyenkor már kimondottan jó illatú levesbe, abban főnek készre. Ha kis liszt leoldódik belőlük, az csak jó, ez oldja meg a besűrítést és a krumpli főzőleve. Amint feljönnek a gombócok a fazék tetejére, kész a kiadós egytálétel.