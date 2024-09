Trexler Máté

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Trexler Máté ezt főként a Zirc és Veszprém közötti több hónapos vágányzárnak tudja be. A vasúti pálya felújításának, a hidak cseréjének örül, azonban úgy véli, az ezzel kapcsolatos híradások sok helyen félreérthetőek voltak, szerinte ezért nem a Cuha völgyét választották sokan úti céljuknak. Most már bizakodó, reméli, hogy az év hátralévő részében itt is tapasztalható lesz a megszokott kirándulókedv, főleg a vágányzár októberi megszűnése után és a jövő évben. A túrázók szempontjából biztosan hátrány lenne, ha a büfé nem tudná túlélni a forgalom elapadását. Máté jól ismeri a Bakonynak ezt a részét és bátran ajánlja. Szeptemberben és októberben keddtől vasárnapig minden nap várja a túrázókat az állomáson, 9.30 és 16.15 között. Novembertől hétvégente, decemberben a két ünnep között újra minden nap, és szilveszterkor pezsgővel.