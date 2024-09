– Tizennégy év az tizennégy év – mondta a Naplónak és a veolnak Stigelmaier Józsefné az ülés után. – Az jut eszembe, hogy amikor képviselő lettem, akkor a Báthory-iskola évnyitóján az apróságok megszeppenve álltak az intézmény udvarán. Most húszévesek és rám köszönnek, nem felejtettek el. Nem titok, nagyon meghatározta az életemet az, hogy a választókörzetemet képviselhettem 14 éven keresztül. Ahogy a közgyűlésen is elmondtam, hálás szívvel köszönöm azoknak, akik bíztak és hittek bennem.

Nem csak Stigelmaier Józsefné szeme lábadt könnybe a szeptemberi testületi ülésen Veszprémben

Fotó: Nagy Lajos

Mint mondja, mindennap végigjárta választókörzete valamelyik területét, és ha valami olyasmit tapasztalt, hogy az beavatkozást igényelt, azonnal tudta, hogy melyik irodavezetőnek szóljon. Ezt a szokását 14 éven át megtartotta, amit díjaztak a választók.

– Úgy érzem elfogadtak, megtiszteltek, keresztnevemen szólítottak, a tizennégy év alatt talán ötször szólítottak képviselő asszonynak. Sose ragaszkodtam ehhez a megszólításhoz. Amikor annak idején jelölt lettem, akkor azt mondtam: egy vagyok azok közül, akik ott élnek. Együtt sírtunk, együtt nevettünk – mondta a leköszönő képviselő.

Arról is beszélt, hogy a választókörzete jelentős változásokon ment keresztül a 14 év alatt, miközben igyekezett jó közösséget kovácsolni. Elárulta, sosem tolongtak a fogadóóráin, ami nem is csoda, hiszen az utcán mindig elérhető, megszólítható volt. Abban hisz, hogy egy képviselőnek mindig elérhetőnek kell lennie. A képviselői éveiről megosztotta azt is, hogy soha nem ígért senkinek semmit, amiben pedig nem volt biztos, arra azt mondta, hogy megérdeklődi, utánajár.

– A hitelességem biztosította azt, hogy három cikluson keresztül képviselő lehettem, ami megtiszteltetés volt. Ott élek, ahol eddig, és nekem nem kell lehajtott fejjel közlekednem, mert nincs mit szégyellnem – mondta Stigelmaier Józsefné, a 3-as számú választókerület leköszönő képviselője, aki, ha igény van rá, az utódjának is segíteni fogja a munkáját.

És hogy mi lesz „civilként"? – Ó, hát az unalmat soha nem ismertem! Én azt nem tudom felfogni ép ésszel, ha valaki unatkozik – jelentette ki.