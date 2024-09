Köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, hogy Ajka városát, a térségét és egy kicsit a modern és polgári Magyarországot is a bányászat, a bányászok és a bányászhagyományok tették naggyá.

– A jubileumok évét éljük Ajkán, amikor ünnepeljük a bányászati hagyományokat, hiszen 190 éve született Riethmüller Ármin, az ajkai bányászat meghatározó személyisége, az Ármin-akna névadója; 160 éve indult a városban a szénbányászat, és csaknem napra pontosan 20 éve volt, hogy 140 évi sikeres működést követően az utolsó csille szenet is felhozták – sorolta Navracsics Tibor.

– Olyan időszakra emlékezünk, amely nemcsak Ajka és a térség szempontjából fontos, hanem az ország történelmében és társadalomtörténetében is kulcsfontosságú. A bányászat az ország iparosodásának legfőbb támasza volt, amelynek köszönhetően a XX. század második felében, a XX. és XXI. század fordulójára Magyarország és Európa lakosai olyan életszínvonalon, létbiztonságban éltek, amely korábban ismeretlen volt. A társadalomtörténetben és a polgárosodásban is óriási szerepet játszott a bányásztársadalom. Ők voltak azok, akik vállalták a veszélyekkel járó kemény munkát, de az önszerveződés és a kultúra terén is példát mutattak. Önképző és olvasóköröket, dalárdákat, tánccsoportokat, betegsegélyezőket tartottak fenn, tartanak fenn ma is, még olyan térségekben is, ahol a bánya már nem működik – tekintett vissza a múltra a miniszter.

– Hol lenne Ajka a bányászat nélkül? Kis falvak csoportja volt 150-200 éve, mára a vármegye és Dunántúl egyik legnagyobb ipari centrumává vált. Ajka példát mutatott az elmúlt 35 évben, hogy amikor nem kedvező szelek fújnak, akkor is át tudja vészelni a nehéz időket, meg tudja szervezni magát, majd vissza tud térni kemény munkával az élvonalba. Mindez a bányászok kultúrája és hagyományai nélkül elképzelhetetlen lett volna. A városnak agrár és ipari hagyományai is vannak, az utóbbi időben kulturális központtá is vált. Ha megkérdezünk egy ajkait, megtudjuk, hogy a szíve mélyén a bányászatra a legbüszkébb.