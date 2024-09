Ennek kapcsán a hét leghúzósabb napja a péntek volt az autómentes nappal, a fiatalok napjával és a sportágválasztóval. Utóbbin reggel a Napló és a veol.hu tudósítója is jelen volt a Jutasi úton.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok. Izgalmas és érdekes nap vár rátok, hiszen kitűnő az idő, és a mozgásról szól a mai nap – fogalmazott köszöntőjében Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Elmondta, az autómentes napon arról próbálják meggyőzni elsősorban a felnőtteket, hogy az autót ilyenkor egy kicsit mellőzzék, és próbálják ki a közösségi közlekedést vagy a gyaloglást.

– Régi, nagy hagyományú rendezvény a sportágválasztó, a lényeg az, hogy minden lehetőséget ragadjatok meg – emelte ki a városvezető, és megköszönte a veszprémi sportegyesületeknek azt, hogy mindig megjelennek és bemutatkoznak. Arra biztatott mindenkit, hogy bátran kóstoljanak bele a különleges vagy nem ismert sportágakba is.

A szervezőktől megtudtuk, 17 sportágat próbálhatott ki a jelen lévő közel másfél ezer fiatal. Őket a futás előtt Kéri Bianka, a Sportolj Velünk Sportegyesület olimpikonja, tizennyolcszoros magyar bajnok atléta és Palkovics István U23-as Európa-bajnok, országos csúcstartó, hosszútávfutó melegítette be, majd együtt teljesítették a futótávot. Közben Galambos Attilát, a BDSE Nemesvámos ifjúsági csapatának edzőjét kaptuk mikrofonvégre. Arra a kérdésre, hogy miért fontos egy-egy ilyen rendezvény, elmondta: – Egyrészt a sportág népszerűsítése miatt, másrészt mi is részesei szerettünk volna lenni az autómentes világnapnak – mondta a sportvezető, akitől megtudtuk, az idei szezonban három fordulón vannak túl, egy mérkőzést nyertek, kettőt veszítettek, mindezek ellenére kezd összeállni a csapat.

– A kapusunk az ifjúsági válogatottal Kínában szerepelt, és voltak kisebb sérülések, amelyekből most kezdenek a lányok felépülni. Ez már a legutóbbi fordulóban érezhető volt, amikor teljes kerettel tudtunk pályára lépni. A tavalyi évünk nem sikerült rosszul. Szeretnénk idén is hasonlóan jól szerepelni, ám egy kicsit nehezebb lesz, hiszen két csapattal kevesebb a résztvevők a száma, ami azt is jelenti, hogy kiegyensúlyozottabb lett a mezőny.