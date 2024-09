Kungliné Martin Marianna, a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda igazgatóhelyettese a Napló érdeklődésére elmondta, több csoporttal érkeztek a Kossuth utcai eseményre.

Pintér József rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő nagy szeretettel instruálta a kicsiket

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Fontosnak tartjuk ezt a napot. Az óvodában mi is foglalkozunk a közlekedéssel, az autómentes nappal, a környezetvédelemmel, törekszünk a szabályok, szokások megismertetésére. Ilyenkor nemcsak beszélünk erről, hanem meg is tudjuk mutatni nekik – mondta el. Hozzátette, a 3-7 éves korosztály tagjainak nagyon fontos, hogy a gyakorlatban is lássák mindezt. Sőt, amit a gyerekek tapasztalnak, azt később eljátsszák az oviban. Az intézményben egyébként nagy kedvenc a kerékpározás, de gazdára talál a futóbicikli és a műanyag kismotor is. Sőt, a KRESZ-táblákkal is megismerkedhetnek az óvoda udvarán, de a közelben ott a KRESZ-park is.

Pintér József rendőr főtörzszászlós, baleseti helyszínelő a Veszprémi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályáról nagy szeretettel instruálta a kicsiket. – A hetet a középiskolásokkal kezdtük a Lovassy László Gimnáziumban, a szerdai KRESZ-feszt után pedig pénteken jön az autómentes nap. Az általános iskolai futóversenytől kezdetétől lent leszünk a műfüves pályán, és ahogy az óvodásokét, úgy a nagyobbak figyelmét is a biztonságos közlekedésre hívjuk fel – mondta el.