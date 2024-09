Az intézmény arról tájékoztatott, a Kutatók éjszakája egy egész Európát átfogó, ingyenes eseménysorozat, amelynek célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A Pannon Egyetem is csatlakozott a programhoz, és megnyitja kapuit azok előtt, akik kíváncsiak a különböző tudományterületek titkaira. Szórakoztató és inspiráló előadások, látványos kísérletek és izgalmas laborbejárások várják az érdeklődőket, ahol minden korosztály felfedezheti a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit. A fenntarthatósági kezdeményezések bemutatása révén a résztvevők megismerhetik a környezetvédelmi innovációkat és megoldásokat. A logikai szabadulószoba kihívásai próbára teszik a résztvevők problémamegoldó képességeit, miközben a nanovilág rejtelmeit feltáró előadások bepillantást nyújtanak a legújabb technológiai fejlesztésekbe. A mesterséges intelligencia területén végzett kutatások is középpontba kerülnek, ahol interaktív bemutatók és kísérletek révén a látogatók saját maguk is felfedezhetik a mesterséges intelligencia izgalmas lehetőségeit.

Az idei Kutatók éjszakája azért is különleges, mert a Pannon Egyetem 75 éves fennállásával is egybeesik. A Pannon Egyetem születésnapján a kommunikáció- és médiatudomány szak munkatársai egy kis sajtó-visszatekintéssel ünneplik az elmúlt 75 évet: A Pannon Egyetem 75 éve a médiában című plakátkiállítással egybekötött előadással is készülnek.

Hogyan épült a Veszprémi Egyetem 1949-ben? CIA- és Szabad Európa-források az egyetem első éveiről címmel hallhatunk továbbá előadást, hiszen az utóbbi években számos amerikai forrás vált hozzáférhetővé, amelyek új fényt derítenek erre az időszakra.