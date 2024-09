Természetesen ők is belefutottak olyan esetbe – szerencsére csak egybe –, hogy örökbe adták a kutyust, ám a friss gazdi visszavitte az állatot. Ezért mindig többalkalmas ismerkedést várnak el az örökbefogadóiktól, aminek számos oka van.

– A kennelben nem ugyanazt mutatja a kutya, mint séta közben. Az első sétán még máshogy viselkedik a négylábú az idegenekkel, mint ahogy velünk szokott. Fokozatos ismerkedést várunk el, majd a harmadik-negyedik találkozó után megtörténhet az örökbefogadás. Mindent tudunk a kutyáinkról, ugyanis ebrendészeti telepekről veszünk át őket, úgyhogy az ottani előéletükkel tisztában vagyunk, a leendő gazdik tényleg minden információt megkapnak róluk – mondja a szakember.

Fotó: Fülöp Ildikó

Happy end és gyász

Hangsúlyozza, ez az említett kutyánál is így történt, ám két hét után sajnos visszakerült a vadászkutya, ám azóta – happy end – újból gazdára talált.

Vivien mögött a polc tele van főkönyvekkel, természetesen kötelező vezetniük. Szépen sorszámozva vannak, dátum szerint, ki mikor került be. A csip száma is szerepel, és van egy olyan rubrika is, hogy a kikerülés időpontja és oka. Itt olvashatóak az örökbeadások. Sajnos egy haláleset is történt, a Hajnika nevű kutya 16 éves volt már, súlyos májelégtelenséggel, szívmegnagyobbodással küzdött, és két hét orvosi kezelés után is tovább romlott az állapota. Úgy tartották méltónak, hogy elengedik – a döntést természetesen a kezelő állatorvosukkal közösen hozták meg –, ne szenvedjen tovább.

Van olyan kutya, amelyik nyitás óta itt van

– Vannak nagyon fiatal kutyáink, például Bajusz egyéves lesz. Neki volt három testvére, akik rövid idő alatt gazdára találtak, ám Bajuszra azóta sem volt érdeklődő, érthetetlen okokból, mert tüneményes kiskutya – mondja Vivien kérdésemre. – A bentlét ideje változó, egy hónap, két hónap is lehet. Van olyan kutya, amelyik a nyitás óta itt van, de volt egy hatalmas bull típusú kutyánk is, amelyik két hét alatt gazdisodott. Az idősebb kutyákat nehezebben viszik el az emberek. Meg tudom érteni, hiszen a gazdiknak a többsége úgy jön, hogy nemrég veszítette el a kutyusát, és nem szeretne egy idősebb ebet magához venni, hogy újból azt a traumát és gyászfolyamatot átélje. Számokban ez úgy néz ki, hogy 27 kutya és 5 cica gazdisodott eddig, a jelenlegi állományuk pedig 35 kutya és 15 macska. Persze az emberek hoznak a kutyákon és macskákon kívül egyéb állatokat is. Jártak náluk sünök, de egy szarka is. A kis csapat természetesen át lett irányítva a Fehér Holló Vadmentő Alapítványhoz. A Puminál amúgy három hobbiállat-gondozó kolléganő és egy irodai adminisztrációs kolléga dolgozik, azaz öten vannak. Sokan nem tudják, de a Pumi közterületről nem vehet át állatot – sorolta a tapasztalatokat Vivien.