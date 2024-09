"Mi minden juthat eszünkbe, ha ezt a gyönyörű szeretetkapcsolatot vesszük górcső alá? Vacak barátommal elgondolkodtunk rajta. S azonnal ugyanaz fogant meg bennünk: csodás dolog egy ilyen kapcsolat mindkét fél számára. Miért is? Többek között azért, mert mi mindig feltétel nélkül szeretünk. Örülünk a gazdik érkezésének, jelenlétüknek, egyszerűen a létezésüknek. Érzelmi támogatást, melegséget nyújtunk, önzetlenül mellettük vagyunk. Kapcsolatunk hangulatjavítóként is működik, hisz, ha a gazdi a szemünkbe néz, megemelkedik szervezete oxitocin-, azaz szeretethormonszintje, vagyis egyszerűen boldogabbnak érzi magát. Kétlábú társaink mai, felgyorsult, sokféle stresszel terhelt életében erre feltétlenül szükség van – ebben maradéktalanul egyetértettünk Vacakkal. Majd a közös séták jutottak eszünkbe. Hát, ez aztán a remek időtöltés, de nem csak a mi, hanem gazdiink számára is. Fizikálisan jobb formában tartja őket a testmozgás. Jó hatással van a szívre, az izomzatra, a tüdőre, a vérnyomásra, az ízületekre. Séta közben trenírozzuk szociális képességeiket: ismerkednek, kommunikálnak másokkal, ezáltal csökkenhet a depresszió esélye. S természetesen mi is rengeteg új barátra teszünk szert" – sorolta magyarpolányi olvasónk pulijai nevében.

Pitének és Vacaknak, a polányi pulipárnak a kutyák világnapja apropóján az egész hete ünnepien telt és mint mindig, tele szeretettel

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

"Szót ejtettünk azon társainkról is, akik különös képességekkel bírnak, a segítőkutyákról. Közéjük tartoznak a vakvezető, a rohamjelző, a mozgássérültsegítő, a személyi segítő, a kereső- és a terápiás kutyák. Ők hatalmas munkát végeznek nap mint nap. De eszünkbe jutottak azok a társaink is, akik sanyarú sorsuk helyett sokkal jobbat érdemelnének, hiszen gazdi nélkül élnek menhelyeken, esetleg elhagyottan kóborolnak. Szeretnénk, ha mindannyian találnának felelősségteljes, szerető örökbefogadót. Nagyon jó lenne, ha kialakulna egy felelős állattartásszemlélet: ha valaki úgy dönt, hogy társául választ minket, tudná, hogy ezzel az elhatározással az életünkre szóló gondoskodást is feladatul kapja. A rólunk való gondoskodás pedig kötelesség. Kívánjuk minden vakkantónak, hogy élete teljen végtelen szeretetben, békességben, hűségben! A gazdiknak kívánunk kitartást és felelősségteljes, boldog pillanatokban bővelkedő kutyás éveket! Pite, Vacak" – így fejeződött be az üzenet és hozzátehetjük, vigyázzunk egymásra, hű társainkra és környezetünkre.