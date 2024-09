Hangsúlyozta, az intézmény jelentős szerepet játszott már a kezdetektől a vármegye, a város életében. Eleinte a mindenki által átadott örökség őrzőhelye, napjainkban mint a helyi, nemzeti és identitástárgyi emlékek őrzője, a tudás hiteles helye jelent meg. A múzeum megőriz, bemutat, de össze is hoz a tudással, közös programokkal. És emellett alkot egy kis közösséget is, az őrzőkét, akik itt dolgoznak, itt dolgoztak, hiszen a saját történetük is fontos.

– Ez a kiállítás egy kicsit szerelemmunka magunk felé is, a saját identitásunk megtestesítése és bemutatása, emiatt kicsit rendhagyó is – mondta.

A kiállítást Regenye Judit régész nyitotta meg, aki egykor a múzeum munkatársa volt. Arról beszélt, hogy nem egy hagyományos múzeumtörténeti kiállítás készült.

– Érzésem szerint arra most talán nem is lenne igazán látogatói igény, ezért a kollégák megpróbálták valami újszerű módon bemutatni a régit és az újat. A tárgyakon keresztül is kapunk történetet, de mégsem egy hagyományos történeti kiállítást. Azzal, hogy a kollégák nem egy múzeumtörténeti kiállítást csináltak, hanem valami mást, magát a múzeum működését mutatják be, amivel gyakorlatilag a folyamatosságot érzékeltetik számunkra – mondta.