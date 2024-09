Az 54. Nemzetközi Gázkonferencián a Balatonfüredi Kongresszusi Központban Lantos Csaba úgy fogalmazott, hogy bár látszólag a zöldenergia száműzi, a földgáz szerepe nélkülözhetetlen a zöldátállásban. Az energiaválság központi kérdéssé tette a biztonságos energiaellátást, emelte ki, hozzátéve, hogy Magyarország nemzeti energiapolitikát folytat, arra törekedve, hogy saját forrásból szolgálja ki a várhatóan növekvő áramigényt. Megjegyezte, cél a meglévő adottságaink kiaknázása, az ország kitettségének csökkentése a beszerzések terén.

Felidézte Magyarország korábbi vállalását arról, hogy 1990-hez képest 2030-ra legalább 40 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Nagy eredménynek nevezte, hogy mára az előzetes várakozásokat meghaladva, 43 százalékkal csökkent a kibocsátás, amellett, hogy jelentősen nőtt az ország gazdasági teljesítménye. Erre alapozva az újabb célkitűzés az, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentsük majd az üvegházhatású gázok kibocsátását – jelentette ki.

A tárcavezető beszélt arról is, az elmúlt hónapban meghaladta a 7 ezer megawattot a telepített napenergiaparkok kapacitása. Komoly feladatnak nevezve az energia tárolását beszámolt róla, hogy szivattyús tározó erőmű megvalósításán dolgoznak, idén év végéig elkészül a megvalósíthatósági tanulmány. Fontos eredménynek nevezte, hogy több mint 25 ezer háztartás csatlakozott a Napelem plusz programhoz. Lantos Csaba arról is beszélt, hogy Magyarország kimagasló gáztároló kapacitással rendelkezik, az öt nagy gáztároló 90 százalékra fel van töltve, ami azt jelenti, hogy akár egy teljes fűtési szezonra elegendő lenne a tartalék akkor is, ha nem érkezne külföldről gáz.

Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója ismertette az MVM új stratégiáját, amelynek fontos eleme a zöldátállás, a diverzifikáció és a szervezet ügyfélorientált működése. Fontosnak nevezte, hogy finanszírozási forrás gyanánt kötvényprogramokban vesznek részt. Közölte: napelemparkokat építettek és vásároltak, összesen 900 megawatt megújuló kapacitása van a cégnek. A célok között sorolta fel szélerőműparkok vásárlását, fejlesztését, valamint a nukleáris fejlesztéseket. Elmondta, hogy a még meglévő szénerőművet meg fogják szüntetni, az olajerőművek pedig stratégiai tartalékot jelentenek a jövőben.