Egykor négy szélmalom működött Tésen, a Bakony legmagasabban fekvő falujában. Kettő maradt meg, a Helt- és az Ozi-féle. Az egykori tulajdonosok családnevein emlegetik őket máig. Utóbbi a kisebb, és ez már régóta nem volt látogatható, de most székely ácsok ezt az 1920-ban épült szerkezetet is rendbe tették, szarufákat, gerendákat cseréltek ki. A régebbi malmot 1840-ben hozták létre, ma is működőképes. Tetején szélkakas jelzi a szélirányt, és úgy alakították ki, hogy ez a tető alatti részen, belülről is látszódjon. Itt állították be a lapátokat a szélirányba, a vasúti sínekhez hasonló rész és az azon futó 18 görgő révén. Ehhez két ember kellett, a többi feladatot egyedül is elvégezhette a szélmolnár, akinek a garatokhoz egy keskeny lépcsőn, a vállán kellett felhordania a gabonával teli zsákokat.

Szélmalmok a Bakonyban – A négy hatlaposból kettő maradt meg Tésen, ezeket nemrég felújították, ma is működőképesek és csodaszépek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Komótosan forgó lapátok

A Tési-fennsíkon a Balaton felől fújó szél a lágyabb, az északi az erősebb, de mindig mozog valamennyire a levegő ott, ahol a malmok vannak, a falu legmagasabb pontján, és ez már elég a malomkerék meghajtásához, főleg azért, mert pluszdeszkákat csúsztatva azok rácsozatába, növelni lehetett a felületüket. Ha a lapátok komótosan forogtak, akkor belül a malomköveket már sebesen meghajtották az áttételek, tízszeresen felgyorsítva a forgássebességet.

Cseszneki Ferenc a Helt-malom egyik garatjánál

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Cseszneki Ferenc Tésen született, édesapja kovácsként dolgozott, és a kertjük végéhez egészen közel voltak a szélmalmok. Már harminc esztendeje a gondnoka ezeknek, mondhatni tiszteletbeli szélmolnár, ugyanis gondosan vigyáz az állami tulajdonban lévő mesterművekre, és sok mindent mesél róluk, a hagyományos malmokról a tudását régóta gyarapítja. Ő kísért el minket tési szélmalmokhoz, ahonnan gyönyörű körpanoráma nyílik, jó időben látni a Kőrist és a cseszneki várat is.

Kúposan kialakított, kör alaprajzú kőépületek

Kilencven centiméter szélesek a falaik a szélmalmoknak, a várfalakhoz hasonlóan alakították ki ezeket. Az egyik kőépületet úgynevezett kanálspricc módszerrel vakolták, a másikat fugázták. A Helt-malom ajtajához Cseszneki Ferenc készített hosszabb szárú kulcsot, ha belépünk azon a sározással készített, döngölt padlóra, meg kell hajolnunk egy kicsit. Itt az első emeleten kell még vigyázni, hogy ne verjük be a fejünket a gerendákba, az Ozi-félében a másodikon.