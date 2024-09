Lelki vezető volt 1 órája

Lovas díszpolgára lett vitéz Ajtós József László címzetes prépost

A közelmúltban pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Lovason a Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelt római katolikus templomban vitéz Ajtós József László c. prépost, c. esperes, nyugalmazott plébános. A hálaadó szentmisét Megyesi Ferenc balatonalmádi plébános, érseki szertartóval közösen mutatta be a hívekkel megtelt XIII. századi falak között.

A Lovasi Római Katolikus Egyházközség hívő közössége nevében Pintér Kornél köszöntötte a 2 esztendővel korábban nyugalomba vonult plébánost, aki évtizedeken át a helyi hívek lelki vezetője volt. Külön tolmácsolta a távol lévő Kovács Marcell Károly paloznak-lovasi világi elnök üdvözletét is, majd ministránsai Pintér Villő Emese és Pintér Zselyke Ida verssel köszöntötték előző plébánosukat. Lovas Község Képviselő-testületének tagjai vitéz Ajtós József László c. préposttal és Megyesi Ferenc balatonalmádi plébánossal

Forrás: Lovas Község Önkormányzata A szentmisén teljes számban megjelent Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, akik nevében Sárdi Máté polgármester díszpolgári címet adott át a jubilánsnak 30 esztendős lovasi plébánosi szolgálatának, valamint közösségépítő tevékenységének elismeréseként és köszöneteként. A szentmise végén a megjelentek testvéri közössége aranymisés áldásban részesült.

