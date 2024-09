Hegedűs Barbara alpolgármester szerint az októberi esemény egy igazi kuriózum, egy nagyon érdekes program a városi rendezvények között. Mind a középkori lovagi életérzést átadja, mind a különböző művészeti és a múzeumhoz kapcsolódó tevékenységekről is kézzelfogható benyomást szerezhetnek az érdeklődők, ráadásul egy igazán színes családi program várja majd a látogatókat.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója kijelentette, nagy örömükre szolgál, hogy immár harmadik alkalommal a Magyar Buhurt Szövetséggel közösen megszervezhetik a középkori veszprémi napot. A buhurt torna mellett középkori zenét is lehet majd hallgatni, illetve kirakodóvásár is lesz, a gyerekeket pedig különböző programok várják. Mindezek mellett a Laczkó Dezső Múzeum is különböző érdekes, a középkorhoz kapcsolódó programokkal készül minden korosztály számára. A helyszínről, a Kolostorok és kertekről elmondta: a nagyszerű rendezvényhelyszín a középkor szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír. A Laczkó Dezső Múzeum ugyanis több ásatást is folytatott ezen a területen, több középkori lelet is bekerült innen az intézménybe.

A kísérőprogramokkal ezeket próbálják életre kelteni, megismertetni a nagyközönséggel, játékos formában a gyerekekkel is. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a hozzájuk bekerülő tárgyak ne csak a vitrinekben lehessenek megtekinthetőek, és a raktárakban pihenjenek, hanem életre keljenek. Kiemelte azt is, hogy szívükön viselik a hagyományőrzést is, hiszen ez az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy tényleg megismerjük a korszakokban az emberek életét, hogy hogyan éltek.