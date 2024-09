– Kiemelten kezeli a kormány a Magyar falu programot, mert az a kisebb települések megújulását eredményezi, ahogy most is történt – hangsúlyozta beszédében Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő hozzátette, vonzó hely Szentkirályszabadja, amit jelez, hogy egyre többen költöznek a községbe, köztük sok kisgyermekes család. Ezért is volt nagy szükség az óvodában és a bölcsődében elvégzett munkálatokra.

Fotó: Kovács Erika

Kontrát Károly méltatta az összetartó közösséget, mely a községben él, a lakókkal és a vezetéssel lévő kitűnő kapcsolatot, az óvodai, bölcsődei dolgozók munkáját. Nagyon fontosnak nevezte azt, hogy a gyermekek, akik Magyarország jövőjét jelentik, otthonaikon kívül is megfelelő körülmények között cseperedhessenek.

Pál-Gyarmati Katalin polgármester a beruházásról elmondta, mindkét csoportszobában kiépítettek egy-egy hűtő-fűtő klímát, kicserélték a radiátorokat, a helyiségekben LED-lámpák működnek, több ajtót is lecseréltek, bővítették a mosdók, vécék számát, a kádat zuhanyzóra cserélték, továbbá kicserélték a padló és a fal burkolatát. Korszerűsítették a pincét is, ahol új a lépcső és az ajtó, valamint új gázkazánt építettek be.

– Óvodánk a közösség, illetve a jövő nemzedékének egyik meghatározó helyszíne. Ezért is volt fontos, hogy egy modern, biztonságos óvodát létesítsünk, hogy büszkék lehessünk arra, hogy gyermekeink jó környezetben nevelkednek – fogalmazott a polgármester. Az átadáson kiderült továbbá: Héninger Zsanett vezeti az intézményt, ahová száz gyermek jár és 28-an dolgoznak ott.