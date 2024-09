Az Alsóörs községi strand szeptember 2-tól ingyenesen látogatható, közölte Molnár Katalin, a strand gondnoka. A fürdőhelyen valamennyi mosdó továbbra is nyitva marad, a büfék, éttermek nagy része szintén.

Már nem fizetősek a strandok a Balatonnál

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

– Elsején volt utoljára fizetős a strand Csopakon, tudtuk meg Béndek Edit gondnoktól. Ezen a fürdőhelyen is lehet használni továbbra is a mosdókat, több étterem is nyitva tart még. Balatonakarattyán a Lido és a Bercsényi strand szeptember 2-tól ingyenes, csak hétvégén kérnek belépőt, amíg jó idő van. Információnk szerint ezen a hétvégén kell fizetni utoljára. A szolgáltatások továbbra is működnek. Balatonszepezden a Szepezdfürdő, a Központi és a Virius nevű strandok augusztus 26-ig voltak fizetősek, utána szabadstrandként működnek, összegzett Bíró Imre polgármester.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Balatonalmádiban május 24-től szeptember 1-jéig kellett fizetni a Wesselényi, a káptalanfüredi és a budatavai strandon, erről Dér András alpolgármester beszélt. A mosdók továbbra is nyitva vannak, étkezni is lehet, a budatavai fürdőhelynél egész évben nyitva marad az étterem. Balatonudvariban működik a központi, illetve a Fövenyesi strand, mindkettőben augusztus 26-án kértek utoljára belépőt, a mosdók, büfék továbbra is nyitva vannak, hangsúlyozta Sötét György polgármester. Varga Zoltántól, Zánka alpolgármesteréről megtudtuk, náluk a strandon szeptember 1-jétől már nem működik kassza, egy mosdó este hatig nyitva van, az éttermek, büfék pedig tetszőlegesen.