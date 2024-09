Jellemzően telefonokat, fülhallgatókat, iratokat, irattartókat és táskákat hagytak az utasok a járműveken, de volt eset, hogy valaki a horgászfelszerelését felejtette a buszon, de egy vonaton találtak már 1,5 kiló becsomagolt szénát is. A 375 talált tárgyból 104 került vissza tulajdonosához.

A MÁV-Volán-csoport 2022 tavasza óta vezeti közös adatbázisban e tárgyak listáját. Ezek a rögzítést követően egyből megjelennek a Mávdirekt rendszerében, ennek köszönhetően lényegesen könnyebb a talált tárgyak fellelése, függetlenül attól, hogy vonaton, buszon vagy valamely állomáson felejtette az utas. Elveszett értékeik után az éjjel-nappal hívható telefonszámok valamelyikén érdeklődhetnek a tulajdonosok, míg a visszaszolgáltatás a Mávdirekt által megadott helyszínen lehetséges. Az átvétel feltétele, hogy az elveszett tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani.

Megtudtuk azt is, bankkártya és okmány esetében a tulajdonos beazonosítása után a bankkártya-kibocsátónak, illetve a személyes okmányokat kiállító hatóságnak juttatják el a kártyát, okmányt. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (például kabát, táska, pénztárca stb.) adnak le. Amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért egy-két napon belül nem jelentkezik a tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszik egy jegyzőkönyv kiállításával. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, melyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján a Magyar Államhoz kerülnek.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság azt is közölte, általánosságban elmondható, hogyha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott állomáson nyolc napig, azt követően a kijelölt gyűjtőhelyeken általában 90 napig őrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, és ha senki sem keresi, megsemmisítik.