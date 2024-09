"Kitől van engedélyük?" "A polgármestertől." "Biztos nem, mert én vagyok az."

Gicen ritkán fordul elő temetői viráglopás, s megfigyelték a helyiek, hogy idegenek, a falun Győr irányába átutazók szoktak ilyesmit náluk elkövetni, de sajnos nem érték tetten őket. Rendre elszomorítja és fel is háborítja az ilyen szörnyű cselekedet a helyieket Németh Adrienn polgármester elmondása szerint és hozzátette: mindenszentek környékén szoktak több esetet tapasztalni. Azonban az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy két éve Gicen is – mint most Bakonybélben – kirívóvá vált a temetői lopás, károkozás mértéke, még gyökerestül is kiástak növényeket a fejfák mellől. Akkor vadkamerát szereltek fel a sírkert kerítésére, úgy tűnik, az akkori reakció azóta visszatartó erőt jelent. S leginkább a családias községben, közösségben együtt élők összetartása számít, ugyanis egymás vagyonára is ügyelnek a szomszédok, ha idegen érkezik a településre, arról rögtön értesül Németh Adrienn. Egyszer viccesen buktatta le az illegális utcai árusokat, akik tukmálták árujukat a buszra várakozóknak: amikor megkérdezte őket, van-e engedélyük, azt felelték neki, hogy a polgármesterrel beszélték meg a dolgot. Aztán meglepődtek, hogy ő áll velük szemben, s vele aztán nem egyeztettek.