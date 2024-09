A Mobilitási Hét keretén belül számos kezdeményezéssel, programmal várják a veszprémieket, ilyen például a V-Bike Challenge középiskolás verseny, de hagyományosan uzsonnásdobozt is osztanak. Ez azt jelenti, hogy minden első osztályos az önkormányzattól egy uzsonnásdobozt kap, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ugyanakkor a Kossuth utcán az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak egy KRESZ-feszt programot szerveznek, amire rekordszámú jelentkezés érkezett.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Hegedűs Barbara elmondta, a szeptember 20-ai autómentes nap az egyik kiemelkedő programja a hétnek. Ezen a napon V-Busz használata ingyenes lesz, rendezik meg a sportágválasztót is, illetve a fiatalok napját.

A sportágválasztó részleteiről Kavalecz Gábor, a Veszprém Vármegyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke osztott meg részletes információkat. Mint megtudtuk, több mint tíz éve egyesületük szervezi a Válassz sportágat elnevezésű rendezvényt. A sportágválasztó kiváló lehetőség arra, hogy 3-4 órán keresztül fizikailag interaktív módon részt vegyenek a gyerekek a 28 kitelepült sportágban, kipróbálhassák magukat és fel tudják tenni kérdéseiket. Kiemelt rendezvény ez a testnevelő tanárok életében is. Kavalecz Gábor hangsúlyozta, bíznak benne, hogy sok olyan diák lesz, aki megtalálja majd a sportágát.

A fiatalok napja kapcsán Marton Dániel ismertette a programot, amiből kiderült, hogy szeptember 20-án 15 órától a város különböző pontjain szervezik meg a fiatalok napját. Délelőtt a Pannon Egyetem tart majd programot, hulladékgazdálkodási és műanyagkupak-újrahasznosítási folyamatokat tekinthetnek meg az egyetem területén az érdeklődők, ők pedig ki fognak települni az Auer Lipót parkba 16 órától, de ugyanitt könnyűzenei ajándékot kaphatunk a Petőfi Színháztól Holnap hajnalig címmel. Utána gördeszka-bemutató lesz ugyanezen a helyszínen.

A programok fő színtere Veszprém szívében a színházkert és az Auer Lipót park lesz. Az Eötvös Károly Könyvtárban fenntarthatósági workshopot rendeznek, de slam poetryre és diákzenekarok fellépésére is számíthatnak az érdeklődők. A Mathias Corvinus Collegium különleges előadással készül, Hahner Péter tart majd előadást Nyeregbe! címmel. Közben a Pannon Köztéren az Autispektrum Egyesület integrációs workshopja is hallható lesz, majd délután röplabdabajnokságra hívják meg a város középiskolájának legjobb csapatait a Lovassy László Gimnáziumba. A Hoffer Ármin sétányon ugyanekkor kutyabemutató is lesz, illetve a Gesztenyés Sörkertben a Pannon Egyetem hallgatói önkormányzatával találkozhatnak az ott szórakozni vágyók 18 órától. Az est zárásaként Ivan & The Parazol-koncert lesz az Expresszóban 22 órától.