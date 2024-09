Az Év Erdei Kerékpárútvonala döntősei közé a Bakonybél és Farkasgyepű közötti szakasz is bekerült. Az OEE ajánlója szerint ez az útvonal a Bakony-hegység legmagasabb részének, az úgynevezett Öreg- vagy Magas-Bakonynak a megismerésére hívogat. A szakasz a Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő, 1968-tól kialakított, 15 kilométer hosszú erdei feltáróút. A volt erdei kisvasutak helyén létesített utakon kellemesen lehet kerékpározni. Az útvonal sorompóval lezárt, ezért nincs rajta autóforgalom, biztonságosan használható. Elején és végén aszfaltos a burkolata, de a többi szakasz is jól karbantartott, kötött, murvázott. Szintemelkedése csekély. A hamarosan kialakítandó Horizont országos kerékpárút-hálózathoz csatlakozik. Nagy részben bükkös állománnyal fedett, így nyári nagy melegben is kellemes rajta kerékpározni. Több elágazási lehetőség miatt számos csodás látnivalót fedezhetnek fel az erre járók, például a Magyar-forrást, az erdő kápolnáját, a Pénzlik-barlangot, a csillagdát, a bencés monostort, a Bakonyi Erdők Házát, a bakonyi Gyilkos-tavat.

A Bakonybél és Farkasgyepű közti erdei kerékpárút a Bakony-hegység legmagasabb részének, az úgynevezett Öreg- vagy Magas-Bakonynak a megismerésére hívogat

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Az OEE augusztusban indította el pályázatát, amelyben Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját keresi. A pályázatra szép számban érkeztek nevezések, amelyekből egy szakmai zsűri választotta ki azt az öt útvonalat, amelyet internetes szavazásra bocsátottak. Szavazatot szeptember 30-án éjfélig lehet leadni, kizárólag a Facebookon. A Bakonybél és Farkasgyepű közti szakaszra itt lehet voksolni, a kép alatti lájkkal. Amelyik útvonal a legtöbb kedvelést kapja, az nyeri el az Év Erdei Kerékpárútja címet. Csak az OEE oldalán leadott szavazat számít, a megosztásoknál leadott like nem. Eredményt október 1-én hirdetnek.

A pályázat célja a környezettudatosság javítása és az egészséges életmód előtérbe helyezése az erdei kerékpározásra való ösztönzéssel. Cél a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának növelése az ország erdőinek bemutatása mellett. A projekt felhívja a figyelmet arra, hogy az erdőgazdálkodással, az úthálózat fejlesztésével és az útfenntartással összefüggő feladatok szervezése és végrehajtása folyamatos munkát igényel az erdőt kezelők részéről. Az erdei kerékpárutak viszont csak akkor érik el céljukat, ha azokon biztonságosan, a szabályokat betartva közlekedünk, és az erdei ökoszisztéma minden résztvevőjére figyelünk.