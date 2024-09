Nekünk a huszonöt italcsomagolás leadásakor csak háromnál fordult elő, hogy többször újra be kellett helyeznünk az automata nyílásába, a továbbító szalagra az üveget vagy a fémdobozt. A mögöttünk várakozó úr ezeknél az eseteknél rögtön a segítségünkre sietett és kedvesen a többi sorban állót is oktatta azzal, hogy elmondta, ilyenkor érdemes a flakonon lévő vonalkódot felfelé fordítani. Láthatóan azért is igyekezett megoldást találni a többiek problémájára, mert mielőbb végezni akart a visszaváltással, ám nekünk a javasolt módszere bevált. Azt szintén megfigyeltük, hogy ha túl gyorsan pakoljuk a betétdíjas holmit a gépbe, akkor azt jelzi, hogy nem beazonosítható. Érdemes a visszaváltás megfelelő ritmusát megtalálni, megvárni, míg minden esetben felvillan a monitoron az újabb ötven forint becsekkolása. Majd megszokjuk ezt is, hiszen még viszonylag új a rendszer.

Ha felfelé fordítjuk a betétdíjas palackon a vonalkódot leadáskor, az gyorsabbá teheti a visszaváltást tapasztalataink szerint

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Zirci olvasónknak kedvezőtlenebbek ennél a tapasztalatai, ráadásul nagyobb mennyiségű palackot szokott egyszerre visszaváltani, mert a szomszédai, idősebb ismerősei megkérik arra, hogy intézze el ezt nekik. Mintegy száz flakon leadásánál neki azért gyakori tapasztalata volt, hogy újra meg újra be kellett raknia a gépbe egyet-egyet, de másodszorra mindegyik esetben befogadta azokat az automata. Veszprémi kollégánknak pedig szinte minden egyes leadásnál, minden betétdíjas italcsomagolásnál ezzel a muszáj újrázással kellett szembesülnie, mindig többször meg kellett ismételnie ugyanazt a mozdulatot: ki kellett vennie a dobozt a futószalagról és újra ráraknia arra.

Még mindig lehetnek nálunk otthon olyan flakonok, amiket összegyűrve a szelektív gyűjtőbe tehetünk és persze sokat már épen kell megőriznünk visszaváltásig

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Megkeressük a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-t, a visszaváltási rendszer működtetőjét az ügyben. Igyekszünk utánajárni – akárcsak az út mellett hagyott roncsok témájában tettük –, hogy mi segíthet. Miért dobja vissza időnként a palackot az automata? Mi a teendő ilyenkor? Azt már a Mohu korábbi közleményeiből tudjuk, hogy gond esetén a boltban a kézi visszaváltás is kérhető, de persze arra nem mindenki várakozik szívesen.

Azt is tudjuk például, hogy nem mindenhol ragacsos a padlólap a RePontok környékén és azt hallottuk, hogy már a műanyagflakon pici sérülése, horpadása befolyásolhatja azt, hányadszorra ismeri fel az automata. Ilyenkor segíthet, ha belefújunk. A forma mellett pedig a gép a súlyt is figyeli, tehát ha folyadék maradt a palackban, akkor lehet, hogy addig nem tudjuk az automatánál leadni, míg ki nem öntjük belőle a maradék italt.