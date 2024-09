Az öt évszázados múltra visszatekintő intézmény 17 éve nyitotta újra a kapuit, azóta a gyermeklétszám a másfélszeresére emelkedett, a mostani a 489. tanév.

A tanévnyitónak a nemesgörzsönyi református templom adott otthont

Fotó: Haraszti Gábor

A református templomban tartott évnyitón rövid műsort adtak az iskolai alsós diákjai, majd Békefi Imre igazgató köszöntötte a megjelent gyerekeket, szüleiket, pedagógusokat. Az egyik meghívott vendég Nagy János államtitkár volt, aki beszédében rámutatott, sokszor ismételgetett vád az egyházi nevelési intézményeinkkel szemben, hogy nem elég nyitottak a világra. Szerinte ez éppen fordítva van.

Az intézmény óvja és védi a gyerekeket – mondta Nagy János államtitkár

Fotó: Haraszti Gábor



– Úgy hiszem, szülőként, fenntartóként önök is azért szavaztak bizalmat a Vargha Gyula Református Óvodának és Általános Iskolának, mert ugyanezt gondolják. Önök is látják, hogy azok az erős szellemi falak, amelyek az egyházi iskolákat és óvodákat körbeölelik, nem elzárják a gyerekeket a világtól, hanem éppen megvédik őket a világtól. Mindaddig óvják és védelmezik, amíg nemcsak testben és szellemben, de lélekben és hitben is nagykorúvá lesznek. Olyan emberekké, akik már különbséget tudnak tenni igaz és a hamis, barát és áruló, férfi és nő között, és ennek köszönhetően azt is tudják, hogy mi az, ami épít, és mi az, ami rombolja életünket, otthonunkat, hazánkat. Egy egyházi iskola nem elbizonytalanítja, hanem megerősíti az embert, ki is ő valójában, és mi végre van a világon. Abban áll, hogy tudás mellett határozott világszemléletet ad. Szilárd keretet, amiben a világban zajló zavaros és zavaró eseményeket értelmezni tudjuk. Nem homokra, hanem kősziklára épít. Abban áll, hogy nemcsak önállóságra neveli a gyereket, hanem közösséget épít – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mindenkinek sikeres tanévet kívánt

Fotó: Haraszti Gábor

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntőjében az egymás iránti tiszteletre, megbecsülésre, az odafigyelésre hívta fel a figyelmet, mint mondta, felelősek vagyunk egymásért, jó példa erre a Covid-időszak, amikor az emberek szolidárisak voltak az elesettek, a bajba jutottak és egymás iránt.

Az elsősök esküt tettek

Fotó: Haraszti Gábor

A tanévnyitón ünnepélyes fogadalmat tettek az első osztályos tanulók, akik ezt követően megkapták az iskolai nyakkendőt. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.