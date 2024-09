– Egy ilyen kiállítást mindig a hajók látványa tesz különlegessé, amiket természetes környezetükben, a vízen és a kikötőben lehet megnézni, többet ki is lehet próbálni, fogalmazott Rápolthy Edit, majd megjegyezte, egyre több a különféle méretű elektromos hajó a Balatonon, mely környezetvédelmi szempontból is kedvező. Viszkei András, az Aqwia Kft. alapítója érdeklődésünkre elmondta, büszkék rá, hogy hazaiként már húsz éve foglalkoznak elektromos hajók tervezésével, fejlesztésével és gyártásával. A kiállításon a teljes portfóliót bemutatják, így a hétméteres hajótól kezdve egészen a 16,5 méteres, 52 lábas luxusjachtig.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiállítás igazgatója arról is beszélt, hogy élénkült a nagy méretű modellek iránti kereslet is. A mostani kiállításon a legnagyobb hajók 51 és 46 lábas vitorlások, valamint egy 50 lábas elektromos modell is lesz.

Utalt rá, látványosan bővült a szabadidős céllal hajózó, vitorlásokat és elektromos hajókat kedvelők köre. A kiállításon 90 ilyen hajó lesz látható, de a verseny- és sportvitorlázás is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Akik sportolási céllal vitorláznak, azok a kisebb jollékat, illetve a közepes sportvitorlásokat keresik, és sokan vannak olyanok is, akik versenyezni, túravitorlázni is szeretnének egyszerre. Erre a célra alkalmasak leginkább a közepes méretű 25–35 láb körüli hajók, melyekből szintén több hazai és nemzetközi típust mutatnak be. Lehet látni sportvitorlást is, köztük magyar gyártást, és bemutatják a világ jelenleg egyik legnépszerűbb hajóját.

– A hajósok fontos találkozási helyszíne a rendezvény. Akár nagyobb vitorlással szabadidőnkben hajózunk, vagy kisebbekkel sportolunk, illetve motoros hajóval szeljük a habokat, a vízen való tartózkodás élménye összekapcsolja a látogatókat, amit erősít a vízparti, illetve kikötői környezet is, hangsúlyozta a kiállítás közösségépítő szerepéről Rápolthy Edit.