Az olaszfalui önkéntes gombóckészítők egyike állította, hogy náluk otthon csak kézi krumplinyomó volt, de abból három is. Egy másik nyugdíjas azzal érvelt, hogy a padlásukon van egy épp akkora, pad formájú szerkezet, mint amit a fesztivál előtt bevetettek, és azt felmenőitől örökölte.

Fesztivál előtt munkára fogva – Az olaszfalui nyugdíjasok a krumpliszüreti ünnepük előtt minden évben rendre több mint nyolcszáz krumpligombócot készítenek, ehhez vetik be az óriási burgonyapasszírozót

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A gombócfőzést irányító asszony pedig a férfiak beszélgetéséhez hozzászólva azt mondta, hogy tudomása szerint négylábú krumplinyomót használtak már régen is a bakonyi svábok, de az csak feleakkora volt, mint ami a százával készített gombócokhoz szükségeltetik.

A tési kovácsműhely melletti gyűjteményben találtunk régi, sváb négylábú krumplinyomót

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Utóbbi változatnak lehet legtöbb köze az igazsághoz, mert a tési kovácsműhely melletti gyűjteményben két ilyen régi szerkezetet is találtunk. Bakonynánáról, a sváb faluból kerülhetett oda. Biztosan könnyebb volt vele a főtt krumpli passzírozása, mint a kézi változattal, s persze segíthettek a működtetésében a férfiak, ahogy az olaszfalui krumpliszüreti fesztivál előtti főzés, gombóckészítés során is tették ezt idén is a nyugdíjas urak. Az olaszfalui krumpligombóc receptjét korábbi cikkünkben közöltük, videót is láthatnak készítéséről.