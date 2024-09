Az ünnepélyes megnyitó előtt szomorkás képet mutatott az Esterházy-kastély udvara, érthető módon a hideg és az eső távol tartotta a közönséget a fesztiváltól. A legkitartóbbakat Unger Tamás, a Somlói Borrend elnök-nagymestere köszöntötte, aki beszédében a kulturált borfogyasztás hagyományairól és jelentőségéről beszélt.

Unger Tamás szerint a borfogyasztásnak minden idő kedvez

Fotó: Haraszti Gábor

– 2011 óta az Esterházy-kastély udvarán tartjuk a borfesztiválokat, azóta mindig olyan időjárás fogadta a vendégeket, mely kedvezett a borfogyasztásnak. Az idei az első, ami nem ilyen, bár azt szokták mondani, hogy a borivásnak minden idő kedvez, hiszen a hidegben lehet erősebb borokat fogyasztani, melegben a könnyedebb nedűk, akár fröccs formájában, kiváló választásnak bizonyulhatnak – fogalmazott Unger Tamás. – A bor több, mint egy szimpla ital, főleg Magyarországon. Nagyon komoly hagyománya van, a történelem során nagyon nem is volt olyan grófi vagy hercegi család, akinek ne lett volna borbirtoka. A borfogyasztás ma is egy fontos szelete a gasztronómiának, hiszen a sommelier-k pontosan tudják, hogy milyen ételhez milyen bor illik. A pápai borfesztivál egyik célja a kezdetektől fogva az volt, hogy minél több borvidék borait mutassuk be, hozzuk ide azokat a termékeket, amelyeket a borászok nagyon sok energiával, munkával, szeretettel termelnek meg – emelte ki a nagymester.

A bor mellé csülköt és cicegét is kínáltak a faházakban

Fotó: Haraszti Gábor

Az időjárási körülmények miatt a Margaret Island péntek esti fellépését nem tudták megtartani, szombaton a Hot Jazz Band ugyan elkezdte a koncertet, amit később az eső miatt félbe kellett szakítani, a zenekar végül a kastély kávézójában akusztikusan folytatta műsorát, a fesztivál zárónapján viszont minden tervezett program, így a 4S Street fellépése is elmaradt.