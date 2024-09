Azt írta, arra bárkinek van lehetősége, hogy virtuális gazdi legyen a Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központban is. – Nincs más feladat, mint a kiválasztott kutyusnak három hónapig élelmet biztosítani. Ezt úgy is meg lehet tenni, hogy három havi élelmet egyszerre viszünk neki, vagy minden hónapban egyet-egyet. – A virtuális gazdi ezzel jelentősen segíti a menhely munkáját, a sétáknál előnyt élvez, így minőségi időt is tud tölteni a kutyussal, aki ezért nagyon hálás lesz. A kiválasztott kutyusok kenneljére pedig kikerül a neve, fogalmazott Ovádi Péter kormánybiztos.