Udvardy György érsek, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora ünnepi beszédében elsősorban azt a bizalmat köszönte meg, amellyel az első évesek a Veszprémi Érseki Főiskola mellett tették le a voksukat. Úgy vélte, a tanulás is bizalmat feltételez, viszont vannak olyan, az oktatást övező körülmények, amelyek éppen a tudományba vetett bizalmat is megkérdőjelezik.

Udvardy György érsek, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora ünnepi beszédében elsősorban a bizalmat köszönte meg

Fotó: Nagy Lajos/ Napló

A Veszprémi Érseki Főiskola pedig azért is végzi ezt a szolgálatot, hogy ez ne így legyen. Hangsúlyozta azt is, hogy a bizalmat meg kell erősíteni a megismerés és a tanár személye iránt egyaránt. Felhívta a figyelmet az új szakokra, új képzési formákra, és megköszönte a főiskola fejlődését Sebestyén József rektornak és munkatársainak.

Egy új tanév reményekkel és lehetőségekkel teli időszak

Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere beszédében hangsúlyozta, egy új tanév kezdete mindig izgalmas és reményekkel teli időszak, de lehetőség is. Azt mondta, ilyenkor nemcsak a tankönyveket rendezzük el, hanem saját céljainkat és terveinket is újragondoljuk. A tanévkezdés mindig kiváló alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk, hogy hová tartunk, milyen mérföldköveket szeretnénk elérni ebben az évben, és milyen utakat kell bejárnunk, hogy elérjük ezeket a célokat. Ezért a képzési időszak nemcsak a tudásdemonstrálásról és a munkáról szól, hanem az önmagunkkal való találkozásról is.

Kijelentette, fel kell tenni magunknak a kérdést, milyen emberekké szeretnénk válni, hogyan tudunk hozzájárulni a közösségünk, a társadalom és leginkább saját lelki fejlődésünk épüléséhez. Hívő emberként pedig van egy további mélyebb kérdés is, amelyet nem kerülhetünk meg. Vajon mi Isten terve számunkra? Az előttünk álló év nemcsak a tanulás, hanem a lelki növekedés ideje is lehet.

Új tanév reményekkel

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ugyanakkor szerinte a modern világban, ahol a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia mindennapjaink szerves részévé váltak, gyakran érezhetjük úgy, hogy a tudás fogalma átalakulóban van. Azonban a szociális terület, a nevelés, a gondoskodás mutatja meg azt, hogy bármennyire is gyorsan fejlődnek a technológiák, az emberi lélek és az egymás iránti felelősségvállalás soha nem válhat gépek által pótolhatóvá. A szociális szolgálat, a nevelés, a gondoskodás olyan hivatások, amelyek jelentősége talán még soha nem volt ennyire fontos, mint napjainkban. Arra biztatta a főiskola minden polgárát, hogy vegyenek aktívan részt Veszprém életében, élvezzék a város nyújtotta lehetőségeket és szépségeket.