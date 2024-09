Lippert Ferenc, a tési a Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke mondta el lapunknak, hogy a tűzoltókat kellett kihívnia a tájházhoz a hétvégén. Észrevette ugyanis, hogy ágak hullottak közösségi terük épületeinek tetejére, tégla és tetődarabokat vertek le onnan és már nemcsak az ökle fér be a padlásfeljárónál lévő résbe, hanem a feje is. Beázások nyomait találta meg és már mozgott alatta a feljáró lépcsője. A szakemberek pedig megállapították, hogy életveszélyessé vált a Bakonyi Tájház és Interaktív Közösségi Tér udvara, körbekerítették szalagokkal.

A tűzoltók életveszélyesnek nyilvánították a tési tájházat, szalaggal körbekerítették Fotó: Múlttal a Jövőért Egyesület

Omlásveszély van ezen a részen, az egyesületi elnöknek pedig az kellett legyen az egyik első feladata, hogy a biztosítóval elkezdje az ügyintézést. Abban bízik, hogy ha le is omlik a padlásfeljáró fala, nem rántja magával a tájházépület első részének tetejét.

Fotó: Múlttal a Jövőért Egyesület

Lippert Ferenc lapunkon keresztül is segítséget kér a jószándékú környékbeliektől. Főként egy ács szakértelmére lenne szükség most és később önkéntesek munkájára a bontásnál, a romeltakarításnál, a festésnél. Anyagi támogatást is elfogad az egyesület, amely kalandos módon kezdte el a tájház kialakítását, amiről már korábban írtunk.