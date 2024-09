Azt írták, nagy segítséget jelenthet a fecskéknek például a garázs, a melléképületek, lépcsőház, istálló megnyitása. Tartós esőben, illetve éjszakára nyugodtan zárjuk is be ide a madarakat. A fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt. Amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is nagy segítséget tudunk nyújtani, mondták. Megjegyezték, egy madárbarát önzetlenségének köszönhetően több száz madárnak segített Balatonszepezden az elmúlt hétvégén.

A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán videóban kéri a madarak megmentését, ahol segítséget, ötletet is adnak ehhez.

Az alábbi videóban mi is mutatunk ehhez egy megoldást!