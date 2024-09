Már lehet Magyarországon államilag elismert nyíltvízi vízimentő képesítővizsgát tenni akkreditált szakképzési vizsgaközpontokban. Sikeres vizsga esetén szakmai képesítőbizonyítványt kap erről a vízimentő. Ez jó hír a vízimentőknek és a strandüzemeltetőknek is - írták a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) oldalán. Megjegyezték, ahhoz, hogy valaki megszerezze ezt a bizonyítványt, el kell végeznie valahol a nyíltvízi vízimentő-tanfolyamot. Ezután jelentkezhet a képesítővizsgára valamelyik akkreditált vizsgaközpontban, de csak akkor, ha a tanfolyam, amit elvégzett olyan tanúsítványt ad, amelyiket elfogadják a vizsgaközpontok. A VMSZ ad ilyet sikeres vizsgánál. Az első szakmai képesítést megszerzők - csaknem két tucat ember - mindannyian náluk végezték a vízimentő-tanfolyamot. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata kiemelte: ha valaki sikeresen teljesíti a VMSZ vízimentővizsgáját, nagy magabiztossággal tud a képesítővizsgára menni, mert a képesítővizsgán is elvárt gyakorlati feladatokat kell a vízimentőknél is teljesíteni.