A VKSZ Zrt. hőszolgáltatási igazgatójától megtudtuk azt is, hogy mint minden évben, természetesen most is voltak központi karbantartásaik, azonban időről időre egy kis fejlesztés is megvalósul szolgáltatásukban. Ezúttal a melegvíztárolóknak a cseréje, szivattyúcserék történtek, illetve a hőcserélőket is "frissítették". Emellett Czékmány Péter nagyobb projektekről is beszámolt: az egyik egy távvezetékcsere volt a Haszkovó lakótelepen, és szintén a Haszkovón elzárócseréket hajtott végre a VKSZ.