Többek között ez is elhangzott az Egy évad tanulságai, egy régió jövője című minapi nemzetközi konferencián, amelyen Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója, valamint a Táj-Kapocs Alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett. Lapunknak elmondta, hogy a konferencia jó alkalmat adott arra, hogy beszámoljon a program Sümegre gyakorolt pozitív hatásáról, másrészt a régió előtt álló lehetőségekről is tájékozódhatott.

Az Egy évad tanulságai, egy régió jövője című minapi nemzetközi konferencián Oszkai Réka (balról) a sümegi térség kapcsán osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel

Forrás: szervezők

– Előadások és kerekasztal-beszélgetések során hallhattunk arról, milyen tapasztalatokkal gazdagodott a térség, és milyen jövőbeni lehetőségek állnak a régió előtt. Az eseményen a kreatív szakma nemzetközi nevei mellett a helyi, régióért dolgozó szakemberek is megszólaltak – hangsúlyozta Oszkai Réka. Kiemelte, hogy az alapítvány az EKF-örökséget egy térségi kulturális adatbázis (kulturális híd) létrehozásával szeretné továbbvinni. A kulturális híd létrehozása a helyi közösségek, kulturális szereplők összefogásán alapul, az együttműködés és a társadalmi kapcsolatok erősítése jegyében. Ez magában foglalja a kulturális intézményeket, amelyek helyet adnak helyi művészeti és kulturális eseményeknek. Ide tartozik, hogy a kistelepülési közösségek és az ifjúság szerepe kiemelten fontos. A konferencián a résztvevők vizsgálták azt is, hogy miként formálta a régiót az EKF adta kulturális pezsgés, amit szeretnének fenntartani a programév elmúltával is.