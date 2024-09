Tágasra tárja kapuit a Biró–Giczey Ház is, ahol többféle kulturális-, vallási- és művészettörténeti kiállítást tekinthetünk meg. Innen indulnak majd a vezetett WIP-túrák is, amelynek résztvevői bepillanthatnak a várnegyed megújításának aktuális kulisszatitkaiba. A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász érzékenyítő programot tart kicsiknek és nagyoknak, akik megismerhetik a kerekesszékben és fehér bottal élők hétköznapjai mellett a saját fizikai korlátaikat is.

Már másodszor hirdetnek nyereményjátékot. Minden olyan látogató, aki részt vesz a programokon, pecséteket gyűjt, amivel elindul a sorsoláson, ahol egy kerékpárt lehet nyerni. És miért éppen a kerékpár a fődíj? 2025. április 26-án Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készül az érsekség. Mint írják, Magdi egy derűs, Krisztust szerető és követő fiatal lány volt. Magdi rendkívül szeretett kerékpározni. Rá szeretnének emlékezni ezzel a játékkal is. A programok idején ismét lehet gofrizni és beszélgetni pappal és szerzetessel.