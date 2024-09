Alighanem minden autós rémálmában előfordult már találkozás egy vaddal. Mondjuk egy naggyal. A valóságban mindez még rosszabb. Ősszel ráadásul szezonja van a vadgázolásoknak, amit a szarvasbőgés ideje csak súlyosbít. És ha megtörtént a baj és szerencsésen túléltük, a hálaadás után újabb macerák következnek. Hogy ki a felelős, ki fizeti a károkat, ilyenek. Az autópályákon, autóutakon elvben egyértelmű a helyzet, az adott útszakasz kezelője felelősségre vonható, de még ebben az esetben is jöhetnek jogviták. A legveszélyeztettebb területeken, a kisebb mellékutakon történő baleseteknél viszont valóban kaotikus a helyzet. Az érintettek általában kitesznek egy szökkenő szarvast ábrázoló táblát és annyi, de ha negyvennel csámborgunk, akkor is ránk vernek mindent, még az állat árát is. Röhej, mondhatnánk, ha lenne kedvünk mosolyogni.