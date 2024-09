A Tapolcafői Kertbarátkör tagjai az egyesület megalakulásának 15 éves jubileuma jegyében rendezték be portájukat. Huszonkét lelkes kertbaráttag szép zöldségeiből és gyümölcseiből állították össze a bemutatójukat.

Tizenkét tapolcafői kertbarát vett részt az eseményen

Fotó: Tapolcafői Kertbarát Kör

A kiállításuk nagy sikert aratott, több, más településről érkezett kertbaráttag és látogató fejezte ki tetszését. Az egyesülettel – élükön Somogyi Zoltán elnökkel – riportot készített a Katolikus rádió, a Kossuth rádió és az M1 csatorna is. Persze a kínálás sem maradt el, különböző borokat, szőlőpálinkát és gyümölcsöt is kínáltak.

A kertbarátok portája mindenki tetszését elnyerte

Fotó: Tapolcafői Kertbarát Kör

Különleges italokat, például a fermentált szeder- és körtelevet is megkóstolhatták a látogatók. Elismerő szavakat vívtak ki a hatalmas termények is, a karalábé, a cékla, a batáta, a padlizsán, a dinnye, az úritök, a fokhagyma, a homoktövis, a naspolya vagy épp a füge. A különböző fajta paradicsomok, szép zöldségek és sárgarépák sem hiányoztak a polcokról. A befőttek is nagy sikert arattak, kuriózumnak számított az Othello szőlőből készült lekvár és a fügelekvár is. Voltak meggy-, füge-, málna- és szederszörpök. Tizenkét kertbarát volt Budapesten és vett részt a terménybemutató összeállításában – tájékoztatott Somogyi Zoltán, aki minden tagnak köszönetet mondott a sikeres fővárosi bemutatkozásért.