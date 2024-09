A kíváncsi látogatókat légiriadót jelző szirénával fogadták az egyesület tagjai. Délelőtt és délután is szakmai előadásokkal gazdagították a programot a meghívott előadók. A Szent Benedek-hegy történetét az őskortól napjainkig megismerhette a közönség. Megtudhatták, ki volt Szent Benedek, a névadó, milyen kulturális vagy hadászati, történelmi szerepet kapott a múltban a dolomittömb, ahogyan azt is, hogyan vált alkalmassá a második világháború alatt több száz embert befogadó óvóhellyé a sziklatömb? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatott kielégítő választ az előadást figyelmesen hallgató közönség.

A polgári védelem jelentőségét játékos feladatokkal ismerték meg a látogatók

Fotó: Jákói Bernadett

A Magyar János malomkutató által vezetett séták kiegészítették a tartalmas szakmai előadásán elhangzott információkat. A mai Fricska, azaz az egykori káptalani malom, az úrkúti malom vagy a Ring-malom történelmi és ipartörténeti szerepét, és azok átalakulását is a helyszínen tekinthették meg a sétán résztvevők. A történelmi időkben szerepet játszó, országosan is híres veszprémi vízimalmok sajátos és egyedi működésének titkaiba kaphatott bepillantást a közönség. Papp Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet kutatásvezető régésze, a második világháború alatti pétfürdői légibombázásokat bemutató délutáni vetítéssel egybekötött előadására is sokan voltak kíváncsiak. Az előadások közötti szünetekben a bunkerprogramba betérők és betévedők a polgári védelem jelentőségéről játékos feladványokat oldhattak meg, többek között azt, hogy milyen fontos tárgyakat kell magunkkal vinni, ha menekülni kell, vagy ha óvóhelyi tartózkodásra van szükség.

A HATESZ által üzemeltetett bunkerek, óvóhelyek előre egyeztetett időpontokban és más jeles napokon is nyitva állnak, igény szerint a vasútállomáson található MÁV Bunkermúzeumot is megnyitják az érdeklődők számára.