Különleges helyen van Lókút, olyan gyönyörű természeti környezetben, amire érdemes vigyázni. S egyre több a kisbaba a településen, nemrégiben is született néhány gyermek. Nekik most olyan hintát szereltek össze a játszótéren, amibe biztonságosan beültethetők, és velük szemben helyezkedhet el anyukájuk vagy nagyobb testvérük, vigyázva a kicsire hintáztathatják meg így őt. A nagyobbak körében pedig rögtön népszerű lett a drótkötélpálya, amin úgy csimpaszkodhatnak, csúszkálhatnak, lendülhetnek, akárcsak Tarzan a fákról lógó liánokon. Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid lókúti polgármester beszélt erről és mutatta be az új eszközöket. Az önkormányzat azt szerette volna megoldani a játszótér bővítésével, hogy ott minden korosztály találjon magának játék- vagy sportolási lehetőséget.

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Ovádi Péter országgyűlési képviselő az átadóünnepségen – ahol nem nemzetiszínű szalagot vágtak át, hanem zsinórra egymás mellé aggatott lufikat fogtak a kezükbe a gyerekek – arról beszélt, hogy kis kockákból építkezve segítheti egy település a közösségét, és Lókúton ilyen építőkocka most a játszótér kibővítése.