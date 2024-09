A jásdi önkormányzat tájékoztatása szerint az esőzések és a szél hatása miatt Szentkút közelében hatalmas fűzfák dőltek ki. Lakossági bejelentés nyomán a vízügyes szakemberek helyszíni szemlét tartottak itt.

Forrás: jásdi önkormányzat

Terveik szerint a Gaja-patak medrét teljesen eltorlaszoló lombkoronát és fát csütörtökön igyekeznek kiszedni a patakból, hogy a vízáramlást biztosítani tudják. Az egyik fatörzsben méhcsalád is van. Ha csütörtökig valaki be tudja azt fogni, akkor azt a fát is eltávolítják a mederből.

Nem csak a Dunánál van most feladata a vízügyeseknek. S a hétvégi viharnak a következménye nem csak Tésen jelentkezett, egy emberfejnyire nyílt házrésben.

Lakossági bejelentés nyomán vízügyes szakemberek helyszíni szemlét tartottak a Gaja medrénél

A jásdi Szentkút egy különleges Mária-kegyhely, kápolnáját érinti a kéktúra útvonala.